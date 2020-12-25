Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

25.12.2020 12:50 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:56
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 453,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 453,70 liradan, 2 bin 999 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 20 liradan, 414 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 418 liradan, 2 bin 921 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 941 liradan, bin 461 liradan alınan Yarım Ziynet bin 471 liradan ve 730 liradan alınan Çeyrek Ziynet 735 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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