Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 453,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 453,70 liradan, 2 bin 999 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 20 liradan, 414 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 418 liradan, 2 bin 921 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 941 liradan, bin 461 liradan alınan Yarım Ziynet bin 471 liradan ve 730 liradan alınan Çeyrek Ziynet 735 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı