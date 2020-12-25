Serbest piyasada altın fiyatları
25.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 01:07
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455,70 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 455,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 455,70 liradan, 3 bin 17 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 38 liradan, 415,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 419,50 liradan, 2 bin 933 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 953 liradan, bin 467 liradan alınan Yarım Ziynet bin 477 liradan ve 733 liradan alınan Çeyrek Ziynet 738 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı