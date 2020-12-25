Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 455,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 455,70 liradan, 3 bin 17 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 38 liradan, 415,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 419,50 liradan, 2 bin 933 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 953 liradan, bin 467 liradan alınan Yarım Ziynet bin 477 liradan ve 733 liradan alınan Çeyrek Ziynet 738 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı