Serbest piyasada altın fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Serbest piyasada altın fiyatları

25.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 25.12.2020 01:07
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 455,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 455,70 liradan, 3 bin 17 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 38 liradan, 415,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 419,50 liradan, 2 bin 933 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 953 liradan, bin 467 liradan alınan Yarım Ziynet bin 477 liradan ve 733 liradan alınan Çeyrek Ziynet 738 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Oktay Kaynarca İbrahim Büyükak
Spor Can Bartu Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Ankara Almanya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serbest piyasada altın fiyatları | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 01:08:43. #1.14#
title