Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 461,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,80 liradan, 3 bin 42 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 63 liradan, 421 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425 liradan, 2 bin 973 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 993 liradan, bin 487 liradan alınan Yarım Ziynet bin 497 liradan ve 743 liradan alınan Çeyrek Ziynet 748 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı