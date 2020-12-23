Serbest piyasada altın fiyatları
23.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:06
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 460,50 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 460,50 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 460,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 460,50 liradan, 3 bin 33 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 54 liradan, 420 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 424 liradan, 2 bin 964 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 984 liradan, bin 482 liradan alınan Yarım Ziynet bin 492 liradan ve 741 liradan alınan Çeyrek Ziynet 746 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı