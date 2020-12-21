Serbest piyasada altın fiyatları
21.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:11
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 465,70 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 465,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 465,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 465,70 liradan, 3 bin 68 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 89 liradan, 425 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429 liradan, 2 bin 998 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 18 liradan, bin 499 liradan alınan Yarım Ziynet bin 509 liradan ve 749 liradan alınan Çeyrek Ziynet 754 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı