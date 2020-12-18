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Serbest piyasada altın fiyatları

18.12.2020 00:57 | Son Güncelleme: 18.12.2020 01:02
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 467,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 467,70 liradan, 3 bin 81 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 102 liradan, 426,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 430,50 liradan, 3 bin 11 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 31 liradan, bin 505 liradan alınan Yarım Ziynet bin 515 liradan ve 753 liradan alınan Çeyrek Ziynet 758 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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