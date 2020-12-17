Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 467,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 467,70 liradan, 3 bin 81 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 102 liradan, 426,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 430,50 liradan, 3 bin 11 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 31 liradan, bin 505 liradan alınan Yarım Ziynet bin 515 liradan ve 753 liradan alınan Çeyrek Ziynet 758 liradan satılıyor.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı