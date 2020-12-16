Serbest piyasada altın fiyatları
16.12.2020 13:00 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:06
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,40 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,40 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 466,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 466,40 liradan, 3 bin 72 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 93 liradan, 425,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429,20 liradan, 3 bin 2 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 22 liradan, bin 501 liradan alınan Yarım Ziynet bin 511 liradan ve 751 liradan alınan Çeyrek Ziynet 756 liradan satılıyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı