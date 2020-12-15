Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 465,10 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 464,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 465,10 liradan, 3 bin 65 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 86 liradan, 424 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 428 liradan, 2 bin 995 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 15 liradan, bin 497 liradan alınan Yarım Ziynet bin 507 liradan ve 749 liradan alınan Çeyrek Ziynet 754 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı