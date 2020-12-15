Serbest piyasada altın fiyatları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Serbest piyasada altın fiyatları

15.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:07
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 465,10 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 465,10 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 464,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 465,10 liradan, 3 bin 65 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 86 liradan, 424 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 428 liradan, 2 bin 995 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 15 liradan, bin 497 liradan alınan Yarım Ziynet bin 507 liradan ve 749 liradan alınan Çeyrek Ziynet 754 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 10 Aralık altın fiyatları! Altın fiyatları canlı takip!
Çeyrek altın, yarım altın, tam altın ne kadar? 10 Aralık altın fiyatları! Altın fiyatları canlı takip!
Yeni Toyota Yaris lansman fiyatları ile Toyota Plaza Aksoy'da
Yeni Toyota Yaris lansman fiyatları ile Toyota Plaza Aksoy'da
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Bülent Turan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hadise Cem Yılmaz Gülben Ergen Nilgün Belgün
Spor Fatih Terim Kylian Mbappe Malcolm Thomas Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serbest piyasada altın fiyatları | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:06:48. #1.15#
title