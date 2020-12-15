Serbest piyasada altın fiyatları
15.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:07
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 465,10 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 465,10 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 464,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 465,10 liradan, 3 bin 65 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 86 liradan, 424 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 428 liradan, 2 bin 995 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 15 liradan, bin 497 liradan alınan Yarım Ziynet bin 507 liradan ve 749 liradan alınan Çeyrek Ziynet 754 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı