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Serbest piyasada altın fiyatları

11.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:55
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 471,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 471,40 liradan, 3 bin 105 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 126 liradan, 430 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 434 liradan, 3 bin 35 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 55 liradan, bin 518 liradan alınan Yarım Ziynet bin 528 liradan ve 759 liradan alınan Çeyrek Ziynet 764 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
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