Serbest piyasada altın fiyatları
10.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:17
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,80 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,80 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 462,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 462,80 liradan, 3 bin 49 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 70 liradan, 422 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426 liradan, 2 bin 980 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin liradan, bin 490 liradan alınan Yarım Ziynet bin 500 liradan ve 745 liradan alınan Çeyrek Ziynet 750 liradan satılıyor.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı