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Serbest piyasada altın fiyatları

09.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:35
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 468,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 468,70 liradan, 3 bin 89 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 110 liradan, 428 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 432 liradan, 3 bin 17 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 37 liradan, bin 509 liradan alınan Yarım Ziynet bin 519 liradan ve 755 liradan alınan Çeyrek Ziynet 760 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Serbest piyasada altın fiyatları
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