Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 468,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 468,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 468,90 liradan, 3 bin 89 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 110 liradan, 427,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 431,50 liradan, 3 bin 18 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 38 liradan, bin 509 liradan alınan Yarım Ziynet bin 519 liradan ve 755 liradan alınan Çeyrek Ziynet 760 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı