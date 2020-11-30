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Serbest piyasada altın fiyatları

30.11.2020 17:44 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:48
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 444 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 444 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 443,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 444 liradan, 2 bin 926 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 947 liradan, 405 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 409 liradan, 2 bin 859 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 879 liradan, bin 430 liradan alınan Yarım Ziynet bin 440 liradan ve 715 liradan alınan Çeyrek Ziynet 720 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
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