Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

13.11.2020 13:12 | Son Güncelleme: 13.11.2020 13:19
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 462,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 462 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 462,20 liradan, 3 bin 46 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 67 liradan, 421,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425,30 liradan, 2 bin 977 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 997 liradan, bin 488 liradan alınan Yarım Ziynet bin 498 liradan ve 744 liradan alınan Çeyrek Ziynet 749 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
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