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Serbest piyasada altın fiyatları

12.11.2020 18:09 | Son Güncelleme: 12.11.2020 18:15
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 466,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 466,50 liradan, 3 bin 73 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 94 liradan, 425,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429,30 liradan, 3 bin 3 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 23 liradan, bin 502 liradan alınan Yarım Ziynet bin 512 liradan ve 751 liradan alınan Çeyrek Ziynet 756 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
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