Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

26.10.2020 12:47 | Son Güncelleme: 26.10.2020 12:53
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 491,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 491,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 491,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 491,40 liradan, 3 bin 237 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 258 liradan, 448 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 452 liradan, 3 bin 163 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 183 liradan, bin 582 liradan alınan Yarım Ziynet bin 592 liradan ve 791 liradan alınan Çeyrek Ziynet 796 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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