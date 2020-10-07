Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 475,90 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 475,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 475,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 475,90 liradan, 3 bin 135 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 156 liradan, 433,75 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 437,75 liradan, 3 bin 63 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 83 liradan, bin 531 liradan alınan Yarım Ziynet bin 541 liradan ve 766 liradan alınan Çeyrek Ziynet 771 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı