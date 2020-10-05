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Serbest piyasada altın fiyatları

05.10.2020 13:06 | Son Güncelleme: 05.10.2020 13:11
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 473,40 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 473,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 473,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 473,40 liradan, 3 bin 118 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 139 liradan, 431,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 435,60 liradan, 3 bin 47 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 67 liradan, bin 524 liradan alınan Yarım Ziynet bin 534 liradan ve 762 liradan alınan Çeyrek Ziynet 767 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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