Serbest piyasada altın fiyatları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Serbest piyasada altın fiyatları

02.10.2020 17:26 | Son Güncelleme: 02.10.2020 17:31
Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 474,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 474,50 liradan, 3 bin 126 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 147 liradan, 432,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 436,70 liradan, 3 bin 55 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 75 liradan, bin 527 liradan alınan Yarım Ziynet bin 537 liradan ve 764 liradan alınan Çeyrek Ziynet 769 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Meral Akşener Angela Merkel Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aleyna Tilki Aslıhan Güner Seren Serengil
Spor Can Bartu Ryan Babel Mbaye Diagne Eddie Newton Ali Palabıyık
Daha Fazla Ekim Uefa İşgal Avrupa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serbest piyasada altın fiyatları - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 17:36:45. #1.15#
title