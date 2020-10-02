Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 474,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 474,50 liradan, 3 bin 126 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 147 liradan, 432,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 436,70 liradan, 3 bin 55 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 75 liradan, bin 527 liradan alınan Yarım Ziynet bin 537 liradan ve 764 liradan alınan Çeyrek Ziynet 769 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı