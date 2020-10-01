Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,30 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 471,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 471,30 liradan, 3 bin 105 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 126 liradan, 429,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 433,70 liradan, 3 bin 34 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 54 liradan, bin 517 liradan alınan Yarım Ziynet bin 527 liradan ve 759 liradan alınan Çeyrek Ziynet 764 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı