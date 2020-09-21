Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 469 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 469 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 468,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 469 liradan, 3 bin 90 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 111 liradan, 428 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 432 liradan, 3 bin 19 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 39 liradan, bin 510 liradan alınan Yarım Ziynet bin 520 liradan ve 755 liradan alınan Çeyrek Ziynet 760 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı