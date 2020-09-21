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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 469 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
21.09.2020 17:32 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:37

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 469 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 468,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 469 liradan, 3 bin 90 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 111 liradan, 428 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 432 liradan, 3 bin 19 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 39 liradan, bin 510 liradan alınan Yarım Ziynet bin 520 liradan ve 755 liradan alınan Çeyrek Ziynet 760 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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