Serbest piyasada altın fiyatları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472,90 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
17.09.2020 00:57 | Son Güncelleme: 17.09.2020 01:04

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 472,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 472,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 472,90 liradan, 3 bin 165 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 186 liradan, 437 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 441 liradan, 3 bin 100 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 120 liradan, bin 550 liradan alınan Yarım Ziynet bin 560 liradan ve 775 liradan alınan Çeyrek Ziynet 780 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Adnan Menderes Mustafa Destici Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Niran Ünsal Metin Özülkü Okan Bayülgen Candaş Tolga Işık
Spor Erol Bulut Fatih Terim Vedat Muriqi Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Erkek Meriç Bursa Karar
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Serbest piyasada altın fiyatları - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.9.2020 01:05:19. #1.15#
title