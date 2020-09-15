Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 473,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 474 liradan, 3 bin 122 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 143 liradan, 432 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 436 liradan, 3 bin 51 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 71 liradan, bin 526 liradan alınan Yarım Ziynet bin 536 liradan ve 763 liradan alınan Çeyrek Ziynet 768 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA