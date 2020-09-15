Serbest piyasada altın fiyatları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
15.09.2020 13:11 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:19

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 473,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 474 liradan, 3 bin 122 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 143 liradan, 432 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 436 liradan, 3 bin 51 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 71 liradan, bin 526 liradan alınan Yarım Ziynet bin 536 liradan ve 763 liradan alınan Çeyrek Ziynet 768 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Emmanuel Macron Erol Mütercimler
Magazin Seda Sayan Erol Evgin Deniz Seki Ozan Çolakoğlu
Spor Falcao Eddie Newton Nihat Özdemir Mehmet Özdilek Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Bursa Suriye Hırsızlık Türk Lirası
Şu an buradasınız: Serbest piyasada altın fiyatları - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 13:43:20. #1.15#
title