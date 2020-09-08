Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 460,50 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
08.09.2020 17:39 | Son Güncelleme: 08.09.2020 17:43

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 460,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 460,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 460,50 liradan, 3 bin 35 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 56 liradan, 420 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425 liradan, 2 bin 965 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 985 liradan, bin 483 liradan alınan Yarım Ziynet bin 493 liradan ve 741 liradan alınan Çeyrek Ziynet 746 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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