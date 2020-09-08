Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 460,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 460,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 460,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 460,50 liradan, 3 bin 35 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 56 liradan, 420 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425 liradan, 2 bin 965 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 985 liradan, bin 483 liradan alınan Yarım Ziynet bin 493 liradan ve 741 liradan alınan Çeyrek Ziynet 746 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA