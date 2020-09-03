Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 465,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 465,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 465,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 465,50 liradan, 3 bin 68 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 89 liradan, 424,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 428,50 liradan, 2 bin 998 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 18 liradan, bin 499 liradan alınan Yarım Ziynet bin 509 liradan ve 750 liradan alınan Çeyrek Ziynet 755 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA