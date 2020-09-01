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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,70 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
01.09.2020 17:36 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:41

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 467,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 467,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 467,70 liradan, 3 bin 82 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 103 liradan, 425,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429,60 liradan, 3 bin 12 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 32 liradan, bin 506 liradan alınan Yarım Ziynet bin 516 liradan ve 751 liradan alınan Çeyrek Ziynet 756 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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