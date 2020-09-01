HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,20 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
01.09.2020 13:07 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:12

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 471 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 471,20 liradan, 3 bin 105 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 126 liradan, 429,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 433,70 liradan, 3 bin 34 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 54 liradan, bin 517 liradan alınan Yarım Ziynet bin 527 liradan ve 759 liradan alınan Çeyrek Ziynet 764 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Wilma Elles Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Sinan Gümüş Fatih Terim Metin Oktay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş İzmir Eylül Adana
Şu an buradasınız: Serbest piyasada altın fiyatları - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 13:11:54. #1.14#
title