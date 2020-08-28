Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,50 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 461,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,50 liradan, 3 bin 40 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 61 liradan, 421 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425 liradan, 2 bin 971 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 991 liradan, bin 486 liradan alınan Yarım Ziynet bin 496 liradan ve 743 liradan alınan Çeyrek Ziynet 748 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA