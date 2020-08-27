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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455,70 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
27.08.2020 17:52 | Son Güncelleme: 27.08.2020 17:55

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 455,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 455,70 liradan, 3 bin 3 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 24 liradan, 415,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 419,60 liradan, 2 bin 935 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 955 liradan, bin 467 liradan alınan Yarım Ziynet bin 477 liradan ve 734 liradan alınan Çeyrek Ziynet 739 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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