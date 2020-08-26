HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 458 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
26.08.2020 17:35 | Son Güncelleme: 26.08.2020 17:38

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 458 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 457,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 458 liradan, 3 bin 17 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 38 liradan, 417,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 421,50 liradan, 2 bin 948 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 968 liradan, bin 474 liradan alınan Yarım Ziynet bin 484 liradan ve 737 liradan alınan Çeyrek Ziynet 742 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu Dünya
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Ekonomi
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor Ekonomi
Çanakkaleli çiftçinin bahçesinde yetişti! 5 parmaklı patlıcanı görenler gözlerine inanamıyor
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı 3. Sayfa
Kilis koronaya teslim! 75 mahallenin 61'inde vakaya rastlandı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı Politika
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek Politika
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin
Koronavirüsü ciddiye almıyordu, hastalığa yakalanınca çektiği video ile uyardı: Nefes alamıyordum, dikkat edin
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ünal: Koronavirüste ikinci dalga muhtemelen ekim-kasım ayı gibi olur
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geldi
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan 'Elif Sarı' hesabının kullanıcısı tutuklandı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan "Elif Sarı" hesabının kullanıcısı tutuklandı
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme 'Kızın rızası var' diyor
İşte Musa Orhan'ın tahliyesinin gerekçesi! Mahkeme "Kızın rızası var" diyor
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Ünlü sunucu Bircan Bali, ilk bebeğini kucağına aldı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Bayburt'ta pozitif vakaların bulunduğu ikametler şerit çekilerek karantinaya alındı
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Annesi birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan çocuktan ders gibi sözler: Siz siz olun kadınları koruyun
Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu
Eski futbolcu Ahmet Dursun'un Beşiktaş paylaşımı geceye damga vurdu
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Sade bir nikahla evlenen genç çift, ailelerinin düğün için ayırdığı parayla hayallerindeki iş yerini açtı
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi için Guardiola, devreye girdi
Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü
Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor
Fenerbahçe, Beşiktaş'ın gündemindeki Kalinic ile ilgileniyor
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu
Dinlenmek için oturduğu banktan kalkamayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti
Dinlenmek için oturduğu banktan kalkamayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Faik Öztrak Yaşar Güler Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Amber Heard Halit Ergenç Demet Özdemir
Spor Ali Koç Sinan Gümüş Caner Erkin Fatih Terim Lionel Messi
Daha Fazla Kaza Barcelona Musa Orhan Yunanistan
Şu an buradasınız: Serbest piyasada altın fiyatları - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.8.2020 17:39:33. #1.14#
title