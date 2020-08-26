Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455,10 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455,10 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 454,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 455,10 liradan, 2 bin 999 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 20 liradan, 415 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 419 liradan, 2 bin 930 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 950 liradan, bin 465 liradan alınan Yarım Ziynet bin 475 liradan ve 733 liradan alınan Çeyrek Ziynet 738 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA