Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 457,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 457,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 457 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 457,20 liradan, 3 bin 12 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 33 liradan, 417 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 421 liradan, 2 bin 943 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 963 liradan, bin 472 liradan alınan Yarım Ziynet bin 482 liradan ve 736 liradan alınan Çeyrek Ziynet 741 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA