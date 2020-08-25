Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 457,20 lira oldu.
25.08.2020 17:42 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:49
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 457,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 457 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 457,20 liradan, 3 bin 12 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 33 liradan, 417 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 421 liradan, 2 bin 943 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 963 liradan, bin 472 liradan alınan Yarım Ziynet bin 482 liradan ve 736 liradan alınan Çeyrek Ziynet 741 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA