Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 457,60 lira oldu.
25.08.2020 12:58 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:01
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 457,60 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 457,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 457,60 liradan, 3 bin 15 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 36 liradan, 417 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 421 liradan, 2 bin 946 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 966 liradan, bin 473 liradan alınan Yarım Ziynet bin 483 liradan ve 737 liradan alınan Çeyrek Ziynet 742 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA