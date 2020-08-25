Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 457,60 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 457,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 457,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 457,60 liradan, 3 bin 15 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 36 liradan, 417 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 421 liradan, 2 bin 946 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 966 liradan, bin 473 liradan alınan Yarım Ziynet bin 483 liradan ve 737 liradan alınan Çeyrek Ziynet 742 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA