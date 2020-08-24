Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 459,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 459,70 liradan, 3 bin 28 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 49 liradan, 419 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 423 liradan, 2 bin 959 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 979 liradan, bin 480 liradan alınan Yarım Ziynet bin 490 liradan ve 740 liradan alınan Çeyrek Ziynet 745 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA