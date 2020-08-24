Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459,70 lira oldu.
24.08.2020 17:41 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:44
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 459,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 459,70 liradan, 3 bin 28 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 49 liradan, 419 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 423 liradan, 2 bin 959 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 979 liradan, bin 480 liradan alınan Yarım Ziynet bin 490 liradan ve 740 liradan alınan Çeyrek Ziynet 745 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA