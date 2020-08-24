Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 461 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,20 liradan, 3 bin 38 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 59 liradan, 421 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425 liradan, 2 bin 969 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 989 liradan, bin 485 liradan alınan Yarım Ziynet bin 495 liradan ve 742 liradan alınan Çeyrek Ziynet 747 liradan satıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA