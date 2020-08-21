Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 456 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 456,20 liradan, 3 bin 10 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 31 liradan, 416 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 420 liradan, 2 bin 938 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 958 liradan, bin 469 liradan alınan Yarım Ziynet bin 479 liradan ve 735 liradan alınan Çeyrek Ziynet 740 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA