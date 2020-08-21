Serbest piyasada altın fiyatları
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Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 449,70 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
21.08.2020 13:22 | Son Güncelleme: 21.08.2020 13:26

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 449,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 449,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 449,70 liradan, 2 bin 962 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 983 liradan, 410 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 414 liradan, 2 bin 895 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 915 liradan, bin 448 liradan alınan Yarım Ziynet bin 458 liradan ve 724 liradan alınan Çeyrek Ziynet 729 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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