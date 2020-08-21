Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 449,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 449,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 449,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 449,70 liradan, 2 bin 962 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 983 liradan, 410 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 414 liradan, 2 bin 895 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 915 liradan, bin 448 liradan alınan Yarım Ziynet bin 458 liradan ve 724 liradan alınan Çeyrek Ziynet 729 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA