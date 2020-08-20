Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 456 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 456,20 liradan, 3 bin 04 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 25 liradan, 416 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 420 liradan, 2 bin 935 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 955 liradan, bin 468 liradan alınan Yarım Ziynet bin 478 liradan ve 734 liradan alınan Çeyrek Ziynet 739 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA