Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,20 lira oldu.
20.08.2020 17:38 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:19
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 456 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 456,20 liradan, 3 bin 04 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 25 liradan, 416 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 420 liradan, 2 bin 935 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 955 liradan, bin 468 liradan alınan Yarım Ziynet bin 478 liradan ve 734 liradan alınan Çeyrek Ziynet 739 liradan satıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA