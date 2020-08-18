Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,30 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 477,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 477,30 liradan, 3 bin 144 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 165 liradan, 435 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 439 liradan, 3 bin 73 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 93 liradan, bin 536 liradan alınan Yarım Ziynet bin 546 liradan ve 768 liradan alınan Çeyrek Ziynet 773 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA