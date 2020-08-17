Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 470,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 470,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 470 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 470,20 liradan, 3 bin 97 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 118 liradan, 428,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 432,70 liradan, 3 bin 27 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 47 liradan, bin 513 liradan alınan Yarım Ziynet bin 523 liradan ve 757 liradan alınan Çeyrek Ziynet 762 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA