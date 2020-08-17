Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 470,20 lira oldu.
17.08.2020 17:42 | Son Güncelleme: 17.08.2020 18:10
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 470,20 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 470 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 470,20 liradan, 3 bin 97 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 118 liradan, 428,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 432,70 liradan, 3 bin 27 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 47 liradan, bin 513 liradan alınan Yarım Ziynet bin 523 liradan ve 757 liradan alınan Çeyrek Ziynet 762 liradan satıldı.
(İHA)
Kaynak: İHA