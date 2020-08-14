Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,70 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 461,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,70 liradan,3 bin 43 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 64 liradan, 421 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425 liradan, 2 bin 973 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 993 liradan, bin 487 liradan alınan Yarım Ziynet bin 497 liradan ve 743 liradan alınan Çeyrek Ziynet 748 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA