Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455,70 lira oldu.
13.08.2020 12:57 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:41
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455,70 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 455,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 455,70 liradan, 3 bin 3 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 24 liradan, 415,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 419,50 liradan, 2 bin 935 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 955 liradan, bin 467 liradan alınan Yarım Ziynet bin 477 liradan ve 734 liradan alınan Çeyrek Ziynet 739 liradan satıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA