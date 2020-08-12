Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 454,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 455 liradan, 2 bin 997 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 18 liradan, 415 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 419 liradan, 2 bin 929 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 949 liradan, bin 464 liradan alınan Yarım Ziynet bin 474 liradan ve 732 liradan alınan Çeyrek Ziynet 737 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA