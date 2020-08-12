Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 453 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 453,20 liradan, 2 bin 987 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 8 liradan, 413,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 417,30 liradan, 2 bin 919 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 939 liradan, bin 459 liradan alınan Yarım Ziynet bin 469 liradan ve 730 liradan alınan Çeyrek Ziynet 735 liradan satıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA