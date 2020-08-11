Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 464,90 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 464,90 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 464,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 464,90 liradan, 3 bin 62 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 83 liradan, 424 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 428 liradan, 2 bin 993 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 13 liradan, bin 496 liradan alınan Yarım Ziynet bin 506 liradan ve 748 liradan alınan Çeyrek Ziynet 753 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA