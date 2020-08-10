Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 481 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 481 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 480,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 481 liradan, 3 bin 170 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 191 liradan, 438,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 442,70 liradan, 3 bin 98 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 118 liradan, bin 549 liradan alınan Yarım Ziynet bin 550 liradan ve 775 liradan alınan Çeyrek Ziynet 780 liradan satıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA