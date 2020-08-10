Serbest piyasada altın fiyatları Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 480,20 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 480,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 480 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 480,20 liradan, 3 bin 165 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 186 liradan, 438 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 442 liradan, 3 bin 92 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 112 liradan, bin 546 liradan alınan Yarım Ziynet bin 556 liradan ve 773 liradan alınan Çeyrek Ziynet 778 liradan satılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA