HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 463,20 lira oldu.

Serbest piyasada altın fiyatları
05.08.2020 17:39 | Son Güncelleme: 05.08.2020 18:08

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 463,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 463 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 463,20 liradan, 3 bin 51 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 72 liradan, 422 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 426 liradan, 2 bin 982 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 2 liradan, bin 491 liradan alınan Yarım Ziynet bin 501 liradan ve 745 liradan alınan Çeyrek Ziynet 750 liradan satıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu Magazin
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gerginlik! Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıyı kovdu
Göztepe, Semih Kaya'yı kadrosuna katmak istiyor Spor
Göztepe, Semih Kaya'yı kadrosuna katmak istiyor
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak Güncel
Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu Ekonomi
Altının rekor kırmasıyla tarihi Kapalıçarşı'daki sarraflarda yoğunluk oluştu
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor Ekonomi
Google, Play Müzik uygulamasını kapatıyor
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Magazin
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Ahırın kapısını kırıp dağa kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu
Ahırın kapısını kırıp dağa kaçan kurbanlık keçi, 5 gün sonra otlanırken bulundu
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu
Adıyaman Valisi'nden vatandaşlara koronavirüs uyarısı: Vaka sayısında hızlı artış söz konusu
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Konya İl Sağlık Müdürü: Bu hızda giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez
Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı
Beyrut'taki patlamanın ardından oluşan kratere ait uydu görüntüleri paylaşıldı
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
Beyrut'u yerle bir eden patlayıcılar Rus iş adamına ait çıktı
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi
Son Dakika: Beyrut'u yıkan büyük patlamada ölü sayısı 113'e yükseldi
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Ankara'da kıskançlık krizi ölüm getirdi! Eşini öldüren adam, patronunu da ağır yaraladı
Muharrem İnce'den CHP'nin 'Partiyi bölüyor' eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?
Muharrem İnce'den CHP'nin "Partiyi bölüyor" eleştirilerine sert tepki: Bölücü olan kim?
Mustafa Cengiz, Arda Turan transferini resmen duyurdu: Ekibin isteği üzerine anlaştık
Mustafa Cengiz, Arda Turan transferini resmen duyurdu: Ekibin isteği üzerine anlaştık
2 ay önce nikah kıyan oyuncu Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı
2 ay önce nikah kıyan oyuncu Serkan Şenalp ve Esengül Yılmaz düğün yaptı
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Aklı olan altınını bozdurmasın
Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim'in yardımcısı olacağına dair çıkan iddiaları yalanladı
Hamza Hamzaoğlu, Fatih Terim'in yardımcısı olacağına dair çıkan iddiaları yalanladı
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'nundan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak
Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'nundan F.Bahçe'ye harcama limiti yanıtı: Hiçbir kulübe farklı sistem uygulanmayacak
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek
İstanbul'da koronavirüs testi artık evde ya da iş yerlerinde yapılabilecek
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Trabzonlu vatandaş, 7 yıl önce aldığı minübüsü 150 bin TL harcayıp karavana çevirdi
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Beto Jose Sosa Okan Buruk Mehmet Topal Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Liman Beyrut Lübnan
Şu an buradasınız: Serbest piyasada altın fiyatları - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 18:21:08. #1.14#
title